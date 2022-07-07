Налево теперь нельзя: на оживленной дороге Владивостока изменится схема движения

На аварийном участке изменяют схему движения. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

На улице Кирочной во Владивостоке изменится схема движения. Такое решение администрация города приняла совместно с ГИБДД из-за аварийности. Участок на пересечении со Светланской станет безопаснее для водителей и пешеходов.

Чтобы люди не опасаясь переходили проезжую часть, специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» смонтировали островок безопасности с заниженными бортовыми камнями. Также дорожники уложили на Кирочной новый асфальт, в ближайшее время завершатся работы по оборудованию комфортных подходов к переходу, затем нанесут разметку и установят знаки.

Специалисты обустраивают пешеходную зону. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

На участке, который по итогам мониторинга признан аварийным, изменится схема движения.

– На этом перекрестке запретили поворот налево со Светланской на Кирочную, правый поворот сохранен. С улицы Кирочной можно повернуть на Светланскую в оба направления – как в центр города, так и в сторону Луговой, – поделился исполняющий обязанности руководителя городского управления дорог Юрий Трунов.

Теперь поворот налево со Светланской – запрещен. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Отметим, что проезд большегрузов в данном месте запретили еще три года назад. Однако многие водители нарушают правила, стоит вспомнить серьезные аварии с большегрузами, «КП-Владивосток» подробно о них рассказывала. Теперь же, когда есть островок безопасности, проехать крупногабаритным авто будет сложнее. Да и в целом движение на участке должно стать равномернее.

Кстати, островок безопасности недавно оборудовали на Суханова. Теперь выезд со стороны Лазо стал гораздо удобнее, ранее припаркованные машины закрывали обзор.

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