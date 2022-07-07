Во Владивостоке приводят в порядок территорию возле кинотеатра «Галактика»

Во Владивостоке началось благоустройство сквера на Добровольского. Фото: предоставлено «КП».

Строители приступили к ремонту территории в районе улицы Добровольского, которую благоустроят по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». Преображение сквера за кинотеатром «Галактика» представители Дирекции общественных пространств Владивостока обсуждали с местными жителями.

На площадке возле кинотеатра «Галактика» появятся новые дорожки и детская площадка. Фото: предоставлено «КП».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, 5 июля специалисты уже приступили к демонтажу старых сооружений. Затем здесь появятся новые прогулочные зоны, тротуары и новые ливневки, которые защитят улицы от ежегодного затопления. Рабочие также проведут ямочный ремонт и создадут новые парковочные зоны.

Для горожан установят новые лестницы, отремонтируют тротуары и укрепят подпорные стены. Фото: предоставлено «КП».

Как уже сообщала «КП», по плану благоустройства, на прилегающих к улицам Добровольского и Волкова территориях восстановят старые и построят новые лестницы, а также отремонтируют подпорные стены. Для удобства построят игровые площадки для детей и спортивные тренажеры для всех желающих поправить своей здоровье. По словам специалистов, обновленный сквер возле кинотеатра «Галактика» откроют для жителей к 1 сентября.

Рабочие проведут комплексный ремонт прилегающих к Добровольского и Волкова дворах. Фото: предоставлено «КП».

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