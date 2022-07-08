День Рыбака во Владивостоке: гастрономическая часть городского праздника в честь фестиваля «На Гребне!» пройдет 10 июля

Отмечать праздник в приморской столице будут два дня.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
Еще одно городское событие, посвященное фестивалю «На Гребне!» и дальневосточной кухне пройдет 10 июля. Празднование Дня Рыбака будет проходить целых два дня, начиная с 9 июля. Во второй день, в это воскресенье, пройдет гастрономическая часть события.
10 июля гостей и жителей города ждет насыщенная программа мастер-классов от ресторана Zuma:
- Как приготовить тартар из гребешка. Бренд-шеф Егор Анисимов и шеф-повар Евгений Митрохин.
- Скоблянка из морепродуктов и трепанга. Шеф-повар Евгений Митрохин.
- Вок с кальмаром. Шеф-повар Евгений Митрохин.
- Севиче из гребешка. Шеф-повар Евгений Митрохин.
Все мастер-классы пройдут в лектории, который оборудуют специально к этому событию.
Гостей мероприятия ждут мастер-классы.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
Вечером гостей и жителей города ждет традиционное для Дня Рыбака блюдо – горячая уха. Повара приготовят 1000 литров угощения!
Фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!» проходит по всей России до 15 июля. Он объединяет 169 ресторанов и 35 городов страны, предлагая блюда из приморского деликатеса по фиксированной цене. Кроме того, организатор фестиваля – ресторан Zuma – предлагает насыщенную программу фестиваля для Владивостока. Со всей программой можно познакомиться на официальном сайте.
Кроме гастрономической части, гостей мероприятия 10 июля ждет:
- Соревнования «Открытое море»;
- Концертная программа от джазовых артистов и местных групп;
- Танцевальный мастер-класс;
- Фотовыставка «В море»;
- Ярмарка-продажа свежей рыбы и морепродуктов;
- Творческая мастерская, выставка маринистов, продажа сувениров с морской тематикой, мастер-классы;
- Праздничный фейерверк.
Событие проходит при поддержке правительства Приморского края и Visit Primorie.
Дата: 10 июля, с 7 утра начнется спортивная часть, а завершится все праздничным фейерверком в 21:00.
Место: Водно-спортивная станция ЦСКА (бывшая ТОФ), улица Набережная, 7.
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