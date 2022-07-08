Детский лагерь АО «Восточный Порт» открыл летнюю смену

Это уже третья смена в «Шепалово». Фото: АО «Восточный Порт»

В оздоровительном лагере «Шепалово» стартовала третья смена детского летнего отдыха. За предыдущие две смены на побережье одной из самых живописных бухт юга Приморья смогли отдохнуть, укрепить здоровье и найти новых друзей около 1000 мальчишек и девчонок из Находки, Партизанска, Владивостока, других городов и районов края. Более сотни из них – дети работников стивидорной компании АО «Восточный Порт», в ведомстве которой находится лагерь «Шепалово». Родителям этих ребят в рамках программы «Дети» Фонда «Восточный Порт» предприятие ежегодно компенсирует 85% от полной стоимости путевки.

В минувшем году одним из первых в регионе лагерь портовиков стал участником государственной программы «детского туристического кешбэка», предусматривающей возврат до 50% стоимости путевки для представителей сторонних организаций. Благодаря системной социальной работе, сотрудничеству портовиков с краевыми и муниципальными органами соцподдержки в этом сезоне возврат денежных средств, внесенных за летний отдых детей в «Шепалово», по-прежнему доступен для родителей, не являющихся сотрудниками «Восточного Порта». Тем самым стивидорная компания и лагерь «Шепалово» вносят свой весомый вклад в развитие доступного детского отдыха, предоставляя возможность дальневосточникам обеспечить своим детям безопасный, подвижный, оздоровительный и развивающий отдых на морском побережье в дни летних каникул.

К открытию летнего сезона-2022 «Восточный Порт» и работники «Шепалово» традиционно подошли с полной ответственностью. Были капитально отремонтированы жилые корпуса и частично обновлено асфальтовое покрытие на прогулочных аллеях. В этом году лагерь уже заселен на 100% от проектной мощности (в 2020 и 2021 годах по причине «ковидных» ограничений данный показатель составлял, соответственно, 50 и 75%). В новом летнем сезоне сотрудники «Шепалово» по-прежнему проходят ПЦР-тестирование, а во всех помещениях, включая душевые и обеденный зал столовой, работают бактерицидные лампы.

За предыдущие две смены отдохнули около тысячи ребят. Фото: АО «Восточный Порт»

В начале июня «Шепалово» по программе взаимодействия со Всероссийским обществом инвалидов принял на отдых 50 детишек с ограниченными возможностями по состоянию здоровья в сопровождении родителей. Еще более 70 своих воспитанников в лагерь направила Находкинская коррекционная школа. Для них была подготовлена специальная программа отдыха, включающая реабилитационные мероприятия. На протяжении всего отдыха ребята находились под особым медицинским наблюдением. Также, уже традиционно, активный отдых с тренировками, обучением и репетициями в «Шепалово» с пользой совмещают спортивные команды и творческие коллективы Приморья.

Ежегодно в детском лагере «Шепалово» проходят тематические смены, и сезон 2022-го также не стал исключением. Фантастическое лето здесь стартовало с «Космической Одиссеи» и продолжилось «Лабиринтами времени». В наступившей третьей смене, которая носит название «Волшебный камень», пять сотен ребят (из них 85 – дети портовиков-«восточников») ждет незабываемое знакомство с миром шаманов, чародеев, всего магического и чудесного. Кроме того, никуда не делись из программы отдыха ежегодные, но любимые ребятней – мастер-классы, спортивные игры, дискотеки, кинопросмотры, походы на пляж и вечерние отрядные костры.

– Благодаря слаженной работе педагогического коллектива и всесторонней поддержке родного «Восточного Порта», летние смены в «Шепалово» каждый год проходят на качественно высоком уровне, – отмечает начальник детского лагеря Александр Габьев. – Главный показатель тому – победы нашего педагогического коллектива на профессиональных и отраслевых конкурсах, а также многочисленные слова благодарности от детей и их родителей в социальных сетях.

Более сотни из них – дети работников стивидорной компании. Фото: АО «Восточный Порт»

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