Бетонная плита рухнула прямо перед подъездом жилого дома во Владивостоке

Тематическое фото.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В пятницу, 8 июля, возле одного из домов во Владивостоке рухнула бетонная плита. Об этом сообщили в администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Все случилось у дома на Океанском проспекте, 99. Бетонная плита отслоилась от фасада дома и упала перед входом в подъезд. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте работают специалисты управляющей компании. Сейчас рабочие решают, как убрать обвалившиеся куски и обезопасить жителей.
Карта с указанием дома. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
В пресс-службе администрации города сообщили, что в ближайшее время в доме проведут комиссионное обследование. После заключения экспертов специалисты наметят план действий.
Фото: t.me/dpskontrol_125rus.
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