Электрички и автобусы во Владивостоке задерживаются из-за дождя

Во Владивостоке сильные дожди. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Владивосток в очередной раз за лето 2022 года оказался в руках непогоды. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, как чувствует себя общественный транспорт в пятницу, 15 июля.

– Погодные условия никак не повлияли на движение пригородных электропоездов. Однако по техническим причинам задерживаются электрички номер 6374 Уссурийск-Владивосток, номер 6344 Надеждинская-Владивосток. Приносим извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники делают все возможное, чтобы минимизировать отставание в графике движения, – сообщили в пресс-службе Экспресс-Приморье.

На линии дальневосточной столицы 479 автобусов, которые ходят по расписанию. Возможны задержки из-за пробок в разных частях городах. Семь трамваев будут ходить в обычном режиме. Троллейбусы не работают в связи с проведением работ на улице Русской. Паромы – по расписанию, уточнили в мэрии столицы Приморья.

Редакция будет и дальше информировать о том, что происходит на дорогах и улицах Владивостока. Ранее МЧС Приморья информировало о штормовом предупреждении. Осадки могут составить 50 миллиметров в сутки и больше.

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