Опасные масло и творог поставляли в детские сады, школы и больницы Приморья

С начала 2022 года было отобрано 189 проб пищевой продукции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в социальных учреждениях Приморского края Управлением Россельхознадзора было отобрано 189 проб пищевой продукции. По результатам исследований ФГБУ «Приморская МВЛ» каждая 12 проба признана не соответствующей показателям качества и безопасности.

В частности, специалистами лаборатории исследовано 115 проб молочной продукции, из них в восьми выявлены признаки фальсификации – содержание жиров растительного происхождения и несоответствие по жирно-кислотному составу. Несоответствия обнаружили в продукции приморских производителей – в твороге и сметане ООО «Чугуевский молокозавод «Усадьба», в твороге, произведенном ИП Ушакова Ю.В., в сливочном масле ООО «Арсеньевский молочный комбинат», а также в сливочном масле производителей из Москвы (ООО «Вияж») и Московской области (ООО «ТПК «Омега»), Республики Марий Эл (АО «Марийскмолпром»).

В 2022 году ФГБУ «Приморская МВЛ» проверили 59 проб мясной продукции, отобранной в детских садах, школах, больницах, интернатах и других социальных учреждениях края. В результате исследований в восьми пробах выявлены несоответствия по микробиологическим показателям и плесневые грибы. Например, опасные бактерии листерии установлены в продукции производителей из Приморского края – в пельменях ИП Артеменко К.В., в тефтелях хладокомбината «Полюс», а также в говядине, произведенной в Алтайском крае ИП Харатян Г.Р.

В рамках исследования пищевой продукции, отобранной в социальных учреждениях, лабораторией исследовались восемь проб рыбной продукции и семь проб яиц. В этот раз нарушений не выявили.

Управление Россельхознадзора выдало производителям девять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Также направлены письма в территориальные Управления Россельхознадзора по месту нахождения предприятий-производителей для принятия мер в пределах компетенции. Кроме того, выдано семь предписаний об утилизации продукции. В отношении производителей Приморского края проведены две внеплановые проверки.

Все социальные учреждения незамедлительно извещены о необходимости изъятия из оборота небезопасной или некачественной продукции.