В Приморье вновь выросла заболеваемость COVID-19

Иллюстрация из архива.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Приморье суточная заболеваемость коронавирусом вновь выросла, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
За прошедшие сутки заразился 31 человек. В последний раз количество заболевших превышало отметку в три десятка жителей в середине мая 2022 года. На амбулаторном лечении больше 200 человек.
– В крае наблюдается тенденция к повышению заболеваемости. Мы призываем жителей Приморья пройти вакцинацию и ревакцинацию сейчас, до начала эпидемиологического сезона и роста заболеваемости, – подчеркнули в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, в разных районах Приморья и во Владивостоке работают мобильные прививочные пункты, кабинеты вакциинации в поликлиниках. Чтобы сделать прививку, нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала о том, что ежедневная заболеваемость на плато. В крае заражались от 20 до 25 человек в сутки. На иммунитет жителей могли повлиять перепады температур и осадки.
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