Пять поездов придут с опозданием во Владивосток

В пресс-службе добавили, что железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пять пассажирских и пригородных поездов прибудут во Владивосток с задержкой, сообщили в пресс-службе ДВЖД в пятницу, 15 июля. Время задержки по техническим причинам составит больше одного часа.
С опозданием в столицу Приморья приедут следующие рейсы:
- №6 Хабаровск – Владивосток;
- №62 Москва – Владивосток;
- №352 Совгавань – Владивосток.
- №6374 сообщением Уссурийск – Владивосток;
- №6344 сообщение Надеждинская – Владивосток.
В пресс-службе добавили, что железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов.
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