Пять поездов придут с опозданием во Владивосток

В пресс-службе добавили, что железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять пассажирских и пригородных поездов прибудут во Владивосток с задержкой, сообщили в пресс-службе ДВЖД в пятницу, 15 июля. Время задержки по техническим причинам составит больше одного часа.

С опозданием в столицу Приморья приедут следующие рейсы:

- №6 Хабаровск – Владивосток;

- №62 Москва – Владивосток;

- №352 Совгавань – Владивосток.

- №6374 сообщением Уссурийск – Владивосток;

- №6344 сообщение Надеждинская – Владивосток.

В пресс-службе добавили, что железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов.

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