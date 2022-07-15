ДРСК повышает надежность электроснабжения Надеждинского района Приморья

Надеждинский район. Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК) на территории Приморского края.

Так, в Надеждинском районе специалисты компании провели ряд мероприятий, направленных на повышение качества электроснабжения потребителей муниципалитета. Завершена реконструкция фидера №8 подстанции «Шмидтовка» протяженностью 3,5 километра, фидера №6 подстанции «Соловей ключ», питающего села Соловей Ключ и Вольно-Надеждинское, а также поселок Ключевое протяженностью почти 4 километра. В Соловей-Ключе и Ключевом заменены 3 трансформаторных подстанции. Еще 3 трансформаторные подстанции заменены в поселке Раздольное.

В настоящее время ведутся работы на линии 6 кВ Ф-9 подстанции «Надеждинская», питающей поселок Прохладное. Также в п. Кипарисово идут работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ по улицам Лесная, Черемуховая, Новая, Овражная, Сельская, Советская, Трудовая, Ключевая, Заводская. В селе Тереховка выполняются работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ по улицам Полевая, Гагарина.

Напомним, программа МиРЭК была разработана в конце 2020 года по итогам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе и рассчитана до 2025 года. Все мероприятия, перечень которых согласован с Правительством Приморского края, выполняются в рамках инвестиционной и ремонтной программ ДРСК. Общий объем выделенных на реализацию программы средств в течение 5 лет составит 15,3 миллиарда рублей.

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