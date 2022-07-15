«Высшая степень патриотизма и любви – это жертвование собой», – Григорий Куранов

Григорий Куранов рассказал собравшимся чиновникам, блогерам и журналистам о значимости любви к своей Родине. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Лекция «Пропаганда и патриотизм в самореализации молодого человека. Матрица патриотизма» состоялась в четверг, 14 июля, во Владивостоке. Главным спикером выступил заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Он рассказал собравшимся чиновникам, блогерам и журналистам о значимости любви к своей Родине. По его словам, для воспитания этого качества необходимо выстраивать духовный диалог с молодежью.

– Кто предпочитает рыбу? А кто предпочитает мясо, – спросил Григорий Куранов у аудитории, которая попеременно поднимала руки в ответ. – Вот видите. Мы все разные, но есть базовые предпочтения – они у нас все одинаковые. А кто считает, что слова «мама» и «семья» хорошие?

Так лектор сосредоточил внимание собравшихся на том, что представляют собой вкусы, а что – базовые ценности. Последние, безусловно, важнее. По словам Куранова, именно они формируют идеологию общества и патриотизм.

Один из сидящих в зале задал вопрос заместителю полпреда насчет ценностей. По словам слушателя, весь патриотизм в России сосредоточен вокруг милитаризма.

Многие оспорили мнение молодого человека, который высказался насчет милитаризма. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Высшая степень патриотизма и любви – это жертвование собой. Но спортсмены, которые для своей страны завоевывают награды – они военные? Нет. Артисты, врачи? Но если брать в целом, то где больше всего происходит подвигов во имя страны? В местах боевых действий, – высказался в ответ спикер.

К слову, многие оспорили мнение молодого человека, который высказался насчет милитаризма. Например, известная блогер и журналист Лада Глыбина считает, что, наоборот, приморцы должны знать истории героев СВО.

– Я считаю, что у нас уделяется очень мало внимания тому, что происходит на специальной военной операции. Несколько плакатов и больше ничего нет. Мы журналисты, мы хотим писать об этом, но не можем. А я вам скажу, что люди очень хорошо реагируют на истории о воинах. Дайте мне написать про этих людей, – высказалась Лада.

Муниципалитеты также присоединились к лекции онлайн. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Григорий Куранов пообещал взять на заметку ее замечание. Он добавил, что о героях просто необходимо писать и рассказывать людям.

Также вполне конкретно Куранов ответил на вопрос, чем будет Россия через 10 лет. Он назвал пять вещей, которые большинство населения считает важными. Среди них две наиболее важные: семья, как государство с точки зрения защиты людей, которые живут в стране и каждого отдельного человека, как личность.

ПО ТЕМЕ:

Приморцы отправятся на спецоперацию в составе батальона «Тигр»

Батальон будет обеспечен всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями (подробнее)

Под градом пуль: о подвигах приморских бойцов на Украине рассказало Минобороны РФ

Военнослужащие из Приморья проявили героизм во время спецоперации (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.