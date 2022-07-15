Задержкой поездов следующих во Владивосток занялась транспортная прокуратура

Пять пассажирских и пригородных поездов прибудут во Владивосток с задержкой.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой движения пассажирских и грузовых поездов в Приморье.
– Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности мер, принимаемых перевозчиком для обеспечения движения поездов в соответствии с расписанием, – уточнили в ведомстве.
Там же отметили, что во Владивостокском регионе ДВЖД из-за отказа технических средств тягового подвижного состава грузовых поездов пяти поездов пригородного и дальнего сообщения опаздывают на время от 10 минут до 5 часов.
Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что пять пассажирских и пригородных поездов прибудут во Владивосток с задержкой. Среди них направления: - №6 Хабаровск – Владивосток, №62 Москва – Владивосток; №352 Совгавань – Владивосток, №6374 Уссурийск – Владивосток, №6344 Надеждинская – Владивосток.
Хронология:
Пять поездов придут с опозданием во Владивосток
Задержка составит больше одного часа (подробнее)
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