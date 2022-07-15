Полтора миллиона квадратных метров грунтовых дорог Владивостока привели в порядок

Грунтовые дороги отсыпают и грейдируют в столице Приморья. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

С ранней весны на дорогах дальневосточной столицы ведется активная работа дорожных служб. Помимо реконструкции асфальтированных участков, муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» приводит в порядок грунтовые улицы. Планировка дорожного полотна, нарезка кюветов, отсыпка и грейдирование проводятся ежедневно, если позволяют погодные условия.

Как отмечают специалисты управления дорог администрации Владивостока, эти работы ведутся и во всех районах города, включая поселок Береговое и островные территории.

– После дождей дорожная служба вновь выйдет на грунтовые дороги, чтобы отсыпать и отгрейдировать участки, на которых образовались неровности. С начала года во Владивостоке отгрейдировано и отсыпано почти 1,5 миллиона квадратных метров дорог. Это более 70 адресов, – рассказали в управлении.

В последнее время автогрейдеры выходили на улицы Татарская, Майора Филипова, Лесная, Нефтеветка, Выселковая, Полевая, Щитовая, Уютная, Грибоедова, Свердлова, в поселки Поспелово, Мелководный, Экипажный, Шигино, КЭТ, Минка и по многим другим адресам.

Также, как рассказывала «Комсомольская правда – Владивосток», в городе ведется масштабное благоустройство – комплексный ремонт, с модернизацией коммуникаций, разметки, пешеходных зон и, конечно, асфальтированного покрытия, ожидает в этом сезоне 32 участка. На нескольких дорогах работы завершились раньше срока, а на Пологой, Лазо, Нейбута, Адмирала Фокина, Хуторской, Багратиона, Вязовой, Глинки, Давыдова, Калинина, 3-й Поселковой и других улицах подрядчики планируют завершить ремонт к концу августа.

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