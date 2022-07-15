Жители Находки смогут окунуться в атмосферу Японии на летнем фестивале Танабата

Событие понравится как взрослым, так и детям. Фото: предоставлено организаторами

Взмах веера, шелест кимоно, запах вкуснейшего рисового теста – это лишь малая часть той атмосферы, которая ежегодно царит на традиционном летнем японском фестивале Танабата. 16 июля жителей Находки в саду «Эниси» встретят прекрасные «гейши», суровые сумоисты и герои аниме. Что же еще преподнесет этот праздник, читайте в материале «Комсомольской правды».

Сад «Эниси».

Событие понравится как взрослым, так и детям. Каждый сможет поучаствовать в конкурсах, сделать яркие фото с персонажами. Научиться японскому танцу, попробовтаь наивкуснейшие азиатские вкусности и проголосовать за мисс Танабата 2022. Более того, на фестивале пройдет мастер-класс по йоге, каждый желающий может оторваться на какое-то время от реального мира и прислушаться к своим мыслям и телу.

Начало мероприятия в 14:00, организаторы рекомендуют взять с собой пледы, чтобы поудобнее расположиться на газонах и наблюдать за маленькой Японией. Стоимость билета 300 рублей, бронировать заранее места не нужно.

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