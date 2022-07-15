Брала ФСБ: в Приморье лицом в пол уложили мужчину, который призывал убить Путина

Задержание и подозреваемый. Фото: принтскрин видео, социальные сети

В Приморье задержали уроженца Казахской АССР в Фокино. В ЗАТО он проживает уже несколько лет. 54-летнего мужчину взяли силовики за деструктивные призывы в социальных сетях. Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», по версии силовиков, во ВКонтакте он размещал комментарии, дискредитирующие президента РФ и призывающие к расправе над Владимиром Путиным.

Видео, где к мужчине в квартиру врывается наряд ФСБ, попало в Telegram-каналы. Факт «Комсомольской правде» подтвердил источник в правоохранительных органах. Детали и обстоятельства уточняются. В пресс-службе ФСБ рассказали, что подозреваемый под подпиской о невыезде.

Мужчина признался и публично извинился на видео перед президентом России и силовыми ведомствами. Тем не менее ответственность все равно понести придется. По предварительной, но не подтвержденной информации, в отношении мужчины завели как минимум три уголовных дела за публичный призыв к террористической деятельности (статья 205 УК РФ). В этом случае максимальной санкцией может стать тюремный срок от пяти до семи лет лишения свободы. При этом официально в Следственном комитете Приморья отметили, что такой информации пока не поступало.

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