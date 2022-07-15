Предлагала дешевые продукты и «кидала»: в Приморье задержали аферистку

В Приморье аферистка предлагала купить дешевые продукты и обманывала клиентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Артеме в полицию за помощью обратилась местная жительница, которая в результате обмана лишилась 26 тысяч рублей. По ее словам, она перевела деньги незнакомке на покупку продуктов, которая после их получения больше на связь не выходила.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, когда оперативники задержали 31-летнюю подозреваемую, она рассказал о своей мошеннической схеме. В одном из мессенджеров женщина создала групповой чат, где сообщила о продаже и доставке продуктов. В объявлении указывалось, что сахар, мясо и крупы можно купить по низким ценам.

Когда доверчивые клиенты переводили на указанный счет оплату за товары, лжепродавец больше на связь не выходила. Жертвами продуктовой аферистки стали 11 жителей Приморья, которые заплатили ей больше 100 тысяч рублей.

Следователи завели на подозреваемую уголовное дело о мошенничестве и до суда отпустили ее под подписку о невыезде. За свои махинации ранее судимой аферистке грозит до 5 лет лишения свободы.

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