Ударил ногой в лицо и не повел глазом: в Приморье арестован один из садистов, мучавших школьницу

Фото: принтскрин видео, социальные сети

Прокурор Партизанского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения одному из подростков, который участвовал в истязании 13-летней девочки. Группа школьников отвели пострадавшую в лес и заставили извиняться на камеру. 16-летний парень, ударивший ее в лицо с ноги, заключен под стражу Партизанским районным судом.

Как считают следователи, 11 июля, пока другие участники конфликта оскорбляли, издевались над потерпевшей, «самый смелый» с задором ударил 13-летнюю девочку в область челюсти. От травмы у нее хлынула кровь изо рта. Отметим, факт зафиксирован на видеозаписи, которая есть в распоряжении «КП-Владивосток». Юноша подозревается в причинении психических и физических страданий путем нанесения побоев – санкцией такой статьи может стать уголовный срок до семи лет.

– Партизанский районный суд, с учетом позиции прокурора, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья, добавив, что орган контролирует расследование.

Напомним, редакция подробно писала о кошмарной истории. Следствие почти сразу же начало проверку после появления видео издевательств в СМИ и соцсетях. Конфликт разгорелся на почве ревности, девочку начали травить в соцсети, а потом вытащили в темное местечко в лесу в селе Сергеевка и заставили извиняться на камеру. Перед обидчиками школьница сидела на коленях.

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