В Приморье задержали мошенника, который изображал жертву аварии и просил занять денег

В Приморье задержали мужчину, которого подозревают в обмане отдыхающих. Фото: принтскрин Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Жители Приморья разместили в социальных сетях ориентировку на мужчину с бородой, которого подозревают в серии мошенничеств. По словам пострадавших, он под различными предлогами занимал деньги, которые и не думал возвращать.

Незнакомец рассказывал отдыхающим выдуманную историю о том, что он якобы попал в аварию и просил одолжить ему несколько тысяч рублей на пару часов. Он обещал все вернуть, когда вызовет эвакуатор и знакомые переведут ему наличные. Когда доверчивые люди шли ему навстречу, он скрывался с их деньгами.

Мужчина восточной внешности также совершал покупки в магазинах, а затем просил их записать его счет, ссылаясь на близкое знакомство с владельцами торговых точек. Предприимчивый аферист также селился на базах отдыха в Зарубино и Андреевке, где жил несколько дней и скрывался без оплаты в тот момент, когда хозяев не было на месте.

Пострадавшие разместили его фотографии в социальных сетях и сами задержали его уже в Хасанском районе. По предварительным данным, там он успел угнать машину, на которой попал в аварию. Теперь по всем эпизодам его криминальных похождений полицейские проводят проверку.

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