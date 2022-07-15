«Восточный Порт» подвел промежуточные итоги «Экомарафона-2022»

«Экомарафон» «восточников» в самом разгаре. Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» отметила символический экватор «Экомарафона-2022», подведя итоги первой половины восьмого по счету сезона эколого-просветительского проекта.

В текущем году мероприятия «Экомарафона» стартовали в начале апреля. Акцию по уборке от мусора пляжа Прикумск во Врангеле приурочили ко «Дню защиты Земли». В дальнейшем портовики и волонтеры Фонда «Восточный Порт» организовали для школьников Врангеля экологические уроки, ставшие уже ежегодной традицией и неотъемлемой частью «Экомарафона». Цель таких занятий – сформировать массовую культуру бережного обращения с окружающей средой непосредственно со школьной скамьи. Экологи «Восточного» в доступной форме рассказали ребятам о раздельном сборе мусора, а также о роли воды в жизни на Земле.

В начале мая при активной поддержке местных жителей «восточники» привели в порядок общественные места поселка Врангель ко Дню Великой Победы. Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды «Восточный Порт» и волонтеры Фонда «Восточный Порт» посвятили акцию по высадке цветов на клумбах одного из детских садов поселка. Стоит отметить, что благодаря успешной реализации Фондом собственной программы социального развития «Волонтеры» участие корпуса добровольцев в акциях «Экомарафона» с каждым годом становится более массовым и эффективным, а сами волонтеры становятся основной, «ударной силой» на субботниках, «зеленых посадках» и других мероприятиях эколого-просветительского проекта.

Специалисты «Порта» также ведут активную работу с детьми. Фото: АО «Восточный Порт»

Особенностью «Экомарафона-2022» стал выпуск в море «восточниками» свыше двух миллионов мальков рыб лососевых пород в рамках мероприятий Порта по восполнению морских биоресурсов. Пополнение численности морских обитателей стало традиционным для стивидорного предприятия. С 2014 года до настоящего времени по заказу компании было выращено и выпущено в воды Приморья 22,5 миллиона мальков рыб, ростков ламинарии, особей гребешка и трепанга. В мероприятия инвестировано свыше 113 миллионов рублей.

В 2022 году на новый этап вышло долговременное сотрудничество АО «Восточный Порт» и Национального научного центра морской биологии ДВО РАН в области сохранения и восполнения видового разнообразия прибрежной фауны залива Петра Великого. Благодаря финансовой поддержке стивидорной компании и приобретению мощных поворотных камер ученые получили уникальную возможность круглосуточно наблюдать за жизнью пятнистых тюленей-ларг на одном из островов Дальневосточного морского заповедника. В начале текущего года Порт приобрел для Научного центра карантинный модуль со всем необходимым оборудованием для обслуживания ластоногих млекопитающих. К настоящему времени ученые провели в стационаре около тысячи осмотров тюленей-ларг.

– «Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтеров и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения, – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Сезон «Экомарафона-2022» сейчас в самом разгаре, поэтому впереди у портовиков и добровольцев Фонда морские субботники, «экологические десанты» и различные эколого-просветительские мероприятия.

В этом году предприятие выпустило больше двух миллионов мальков рыб. Фото: АО «Восточный Порт»

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