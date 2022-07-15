В двух подразделениях приморского филиала ДРСК введен режим повышенной готовности

В Приморье пришел циклон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Энергетики двух структурных подразделений (Приморские южные электрические сети и Приморские западные электрические сети) филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сетей (входит в Группу РусГидро) перешли на работу в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий на территории Приморья.

В период 15-16 июля в южной половине Приморского края ожидаются сильные дожди, на юге и в юго-восточных районах сильные и очень сильные. На побережье осадки будут сопровождаться ветром до 25 метров в секунду. В ночь на пятницу, 15 июля, во Владивостоке уже начался дождь, к вечеру, по предварительным прогнозам, синоптиков, возможна гроза. Прогнозируемые осадки разной интенсивности могут продолжиться до воскресенья, 17 июля. На сегодняшний день, в крае объявлено штормовое предупреждение.

В связи с этим в двух структурных подразделениях приморского филиала ДРСК подготовлены дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных неблагоприятных последствий непогоды. На базе Приморских южных электрических сетей и Приморских западных электрических сетей организовано более 45 мобильных подразделений общей численностью 152 человека, 58 единиц автомобильной бригадной техники. Также в филиале обеспечено дежурство дополнительного персонала и оперативного-диспетчерских групп для усиленного мониторинга обстановки на энергообъектах в режиме реального времени.

В настоящее время на территории края в зоне ответственности ДРСК электроснабжение осуществляются в штатном режиме. Энергетики фиксируют точеные отключения в отдельных населенных пунктах, которые оперативно устраняются бригадами Приморских электрических сетей.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период неблагоприятных погодных условий быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

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