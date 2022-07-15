Неужели совсем не стыдно: товары в одном из магазинов Приморья взбудоражили местных жителей

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Чего только не увидишь на прилавках магазинов в Приморском крае. Но в последнее время чаще всего вместо продуктов покупателям предлагают буквально просрочку. Фрукты и овощи выглядят ужасно: гнилые, мятые, грязные. То, что происходит в одном из магазинов в крае, показали в социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В Telegram-канале города Артем появилась достаточно неприятная фотография. На снимке – морковь. Казалось бы, и что в этом необычного и неприятного? Но если приглядеться, то невооруженным взглядом можно заметить, что овощи испорчены – почти вся морковка сгнила.

Фото: t.me/newsartema

– Вот такая «великолепная» морковь продаётся в магазине в Артёме. Неужели совсем не стыдно выкладывать на прилавок такой товар? – сетуют местные жители.

Накануне, кстати, жительница Фокино купила «дырявые» куриные ножки. Не исключено, что отношение к этому имеет производитель, а продавцы попросту не в силах это контролировать.

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