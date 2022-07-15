В Приморье загадочным образом пропал мужчина с ведром

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Приморье разыскивают мужчину. Сообщение о пропаже появилось в Telegram-канале сообщества «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, 39-летний Андрей Савченко ушел из дома в селе Ширяевка еще 13 июля в 08:00 часов. С тех пор прошло вот уже как пару дней, но о нем до сих пор так ничего и неизвестно.

Мужчина был одет в синюю толстовку с капюшоном, синие штаны, черные сапоги длиной до колен, на голове серая кепка. При себе у него был белый мешок в виде рюкзака, ведро из-под шпаклевки Terraco.

Фото: «Примпоиск».

На вид пропавшему 40 лет, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефонам:

8 (42346) 2-31-02, 102 или 112 – полиция.

8 924 239 02 64, 8 908 987 39 19– волонтёры (телеграм/WhatsApp).

Накануне, кстати, Приморский край взбудоражила история о пропаже пятилетней девочки. Подробности читайте в материале «КП-Владивосток».

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