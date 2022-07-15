Синоптики рассказали, на какую часть Приморья придутся самые сильные дожди

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В предстоящую субботу, 16 июня, самые сильные осадки обрушатся на южную часть Приморского края. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Если в минувшие сутки циклон смещался над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении, а утром оказался уже над его центральной часть, то дальнейшее продвижение вихря теперь заблокировал гребень усиливающегося над Охотским морем антициклона. Так, циклон повернет на север, приближаясь к южному побережью Приморья. Далее он снова изменит траекторию и развернется на северо-запад. В субботу днем циклон заполнится на юге залива Петра Великого.

Схема. Фото: портал «Примпогода».

Дождливая погода в крае сохранится, но самые интенсивные осадки по-прежнему ожидаются в южной половине. Температурный фон существенно не изменится.

В ближайшие выходные во Владивостоке преимущественно облачно, временами небольшой дождь. Ночные температуры +16…+18°C, дневные +19…+23°C.

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