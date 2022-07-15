На хулиганов, устроивших поджог в пункте полиции, завели уголовные дела

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на убийство и уничтожения имущества общеопасным способом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идет о недавнем поджоге пункта полиции во Владивостоке. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, пожар произошел около 4 часов утра. Неизвестные залили в замочную скважину бензин, а также положили возле входной двери автомобильные покрышки, которые и подожгли. В этот момент в опорнике находились два участковых, которые работали с документами и проверяли находящихся под их надзором граждан.

Полицейские чудом спаслись, еле успев выпрыгнуть из окна своего кабинета. Они сразу сообщили о поджоге в МЧС и своим коллегам. Выгорела половина помещений опорного пункта на площади не менее 20 квадратных метров.

Как стало известно корреспонденту «КП-Владивосток», следком завел уголовные дела по по факту покушения на убийство и по факту уничтожения имущества общеопасным способом. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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