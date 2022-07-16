Приморье все еще во власти циклона

Во Владивостоке временами умеренный дождь. Фото: Екатерина ТИХАЯ

В субботу, 16 июля, влияние циклона на погоду в Приморье сохраняется. Небольшой, местами умеренный дождь, на востоке сильный, утром местами очень сильный. В отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +18...+27°C, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +20...+22°С.

В Уссурийске облачно, временами дождь. Ветер слабый, со второй половины северный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке пасмурно, временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Находка +21°C, в заливе Посьета +22°C.

Напомним, в этот день больше всего осадков достанется югу Приморского края. Также в регионе продлен режим повышенной готовности до понедельника, 18 июня.

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