Приморье все еще во власти циклона

Во Владивостоке временами умеренный дождь.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
В субботу, 16 июля, влияние циклона на погоду в Приморье сохраняется. Небольшой, местами умеренный дождь, на востоке сильный, утром местами очень сильный. В отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +18...+27°C, информирует портал «Примпогода».
Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +20...+22°С.
В Уссурийске облачно, временами дождь. Ветер слабый, со второй половины северный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
В Находке пасмурно, временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Находка +21°C, в заливе Посьета +22°C.
Напомним, в этот день больше всего осадков достанется югу Приморского края. Также в регионе продлен режим повышенной готовности до понедельника, 18 июня.
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