Во Владивостоке презентуют книги писателя-мариниста, служившего в ТОФ

Мероприятие пройдет в библиотеке имени Горького (Некрасовская, 59а). Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Два тома «Избранное» дальневосточного писателя презентуют в понедельник, 18 июля, во Владивостоке. Свои книги представит Валерий Королюк – маринист, подполковник запаса, к.и.н., член Союза журналистов России, член Русского географического общества. Мероприятие пройдет в 18 часов в библиотеке имени Горького (Некрасовская, 59а)

Как заметили в пресс-службе ТОФ, в книгах собраны тексты различных жанров – это и стихи, и рассказы с заметками, и статьи с рецензиями. Но красной нитью через них проходят две темы – Дальний Восток и Тихоокеанский флот.

Вход на мероприятие свободный.

СПРАВКА

Валерий Королюк (творческий псевдоним: Станислав Гладких) окончил факультет подготовки морских врачей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и служил на Тихоокеанском флоте, был журналистом, начальником отдела пропаганды и истории флота в газете «Боевая вахта», также работал корреспондентом и редактором целого ряда дальневосточных изданий. Валерий Павлович является автором более 20 художественных, научных и публицистических книг и альбомов.

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