Будет штормить: «Динамо-Владивосток» встретится с «Коломной» на домашнем поле

Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

Если серая погода вас утомила, и хочется немного активности, то у «Комсомольской правды – Владивосток» есть отличное предложение, как провести субботний вечер и получить море эмоций. Так, 16 июля в 20:00 на стадионе «Динамо» состоится первый домашний поединок. На поле сойдутся наше «Динамо-Владивосток» и гости из Коломны (команда одноименная). Вход на мероприятие бесплатный.

– 16 июля в городах России будет дан старт новому футбольному сезону во Второй Лиге, – отмечают в пресс-службе владивостокского ФК.

Кстати говоря, приморская команда сыграет в обновленном составе. (Полный состав можно посмотреть на сайте клуба.) Сейчас спортсмены готовятся к игре.

– Настрой боевой. Без синоптиков ясно – на поле будет штормить, а на стадионе всех ждет атмосфера вечернего Владивостока.

Напомним, недавно на стадионе частично обновили внешний вид некоторых элементов. Так, на северной трибуне установили новые сидения, которые теперь окрашены в бело-голубые цвета – колеры команды – и выложили слово «Динамо». Также отремонтировали освещение и информационное табло. В настоящее время работы ведутся на южной трибуне.

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