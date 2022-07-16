В Приморье ливни смывают мост

Мост на 301 километре дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Фото: @vdk_news

Очередное происшествие с мостом случилось в Приморье. Пока еще дорожная конструкция за Николаевкой Ольгинского муниципального округа стоит на месте, однако подъезды к мосту размыты, сообщает «Примавтодор».

Раньше в социальных сетях появилась информация, что на дороге Ольга – Находка из-за ливней размыло мост. Очевидцы поделились кадрами, на которых видно, как земля сходит и падает вниз, в реку. Само полотно оставляет желать лучшего. В главном дорожном предприятии Приморского края информацию подтвердили, там также уточнили, что этот участок находится на 301 километре трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.

Также на дороге НЛОК есть участки, где проезд невозможен. Речь идет о следующих километрах: 251, 279, 280, 303 и 338. Здесь переливы глубиной 40-50 сантиметров и длиной от 80 сантиметров до 2 метров.

Отметим, что в Ольгинском МО действует режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества осадков, там выпала почти месячная норма. Дожди здесь продолжаются. Существует опасность поднятия воды до опасного уровня.

Напомним, в Приморском крае за теплое время года рухнули несколько мостов, а также смыло одну переправу. Причина – весенняя распутица, обильные дожди, большегрузы и отсутствие надлежащего ремонта конструкций.

Также добавим, что с приходом циклона в регион, губернатор отреагировал на возможные ЧП с мостами и сразу заявил – виновный понесет уголовную ответственность.

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