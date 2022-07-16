Во Владивостоке вновь перекроют движение

На Золотом мосту временно ограничат движение. Фото: Вадим ПОПОВ

По Владивостоку пронесут огонь VII Международных спортивных игр «Дети Азии». В связи с эстафетой движение машин будет ограничено. Как отмечает мэрия, запрет будет действовать в четверг, 28 июля, с 12:00 до 14:30 на разных участках дорог.

С 13:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Золотому мосту: от мыса Чуркин в центр со съездом на улицу Всеволода Сибирцева.

С 12:00 до 12:40 будет перекрыто движение по Университетскому проспекту до пересечения с улицей Бархатная.

А с 13:00 до 14:30 на следующих участках автомобильной дороги:

- от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой до Золотого моста;

- от съезда с Золотого моста до дома № 33а по улице Пушкинской;

- от дома № 33а по улице Пушкинской до дома № 83а по улице Светланской;

- от дома № 29 по улице Светланской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- от дома № 15 по улице Семеновской до дома № 66 по улице Светланской по Корабельной набережной.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже подробно писала о вариантах объезда и публиковала карту ограничений.

Напомним, спортивные игры пройдут в дальневосточной столице с 27 июля по 8 августа. На соревнования приедет больше трех тысяч спортсменов от 13 до 16 лет. Огонь в Приморье привезли 27 июня из Якутии, где его зажег шаман. С тех пор лампаду провозят по муниципалитетам края.

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