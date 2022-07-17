Конца и края нет: дождливая погода не оставляет Приморский край

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Приморский край в воскресенье, 17 июля, окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на ближайший день. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным синоптиков, на западе и юго-западе региона сильные дожди, а на остальных территориях осадки не такие интенсивные. Температура воздуха +20...+25°C. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Во Владивостоке облачно, дождливо, возможны грозы. Слабый ветер возьмет направление с севера, после обеда – с юга, усилившись до умеренного. Температура воздуха +19...+21°С.

В соседнем Уссурийске тоже облачно и дождливо, не исключена гроза. Ветер слабый до умеренного, температура воздуха +23...+25°C.

В Находке временами небольшой дождь, умеренный ветер возьмет направление с востока. Воздух здесь сегодня прогреется до 24 градусов со знаком плюс.

Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Находка +17°C, в заливе Посьета +21°C.

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