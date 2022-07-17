Преступника, сбежавшего из колонии в Приморье, задержали в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Осужденный Кирилл Б., сбежавший из колонии в Приморье ранее, задержан в Хабаровском крае. Об этом сообщает ГУФСИН России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В пресс-службе ведомства отмечают, что в момент побега преступник находился на рабочем объекте в Октябрьском районе Приморья, в колонии-поселения № 37. Наказание он отбывал по статье 264 уголовного кодекса РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Отметим, что в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Граждан попросили быть бдительнее и оказать содействие в установлении местонахождения преступника.

Накануне стало известно, что, благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников и службы розыска, осуждённый задержан в Хабаровском крае. Руководство Главного управления поблагодарило сотрудников полиции за взаимодействие, а жителей края за понимание.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.