Следком завел уголовное дело по факту гибели двухлетнего малыша во время схода селя в Приморье

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Прокуратура Ольгинского района организовала проверку по факту трагедии, произошедшей минувшей ночью в Приморском крае. В селе Тимофеева с сопки сошел сель, который погубил двухлетнего малыша. Заведено уголовное дело. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, грязевые массы с сопки Ключевская сошли еще в субботу, 16 июля. Как итог: пострадали люди – сотрудники МЧС спасли пять человек, среди которых были двое детей и одна женщина. Последнюю госпитализировали. Однако повезло не всем – погиб двухлетний малыш, которого спасатели стали искать сразу после схода селя.

Специалисты завели уголовно дело по факту халатности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также прокуратура организовала проверку, в ходе которой станет ясно, насколько ли правильно соблюдались требования законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Расследование уголовного дела тоже на контроле ведомства.

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