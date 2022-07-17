Удирая от полиции пьяный приморец на мотоцикле с коляской ударил сотрудника ДПС

Фото: Мария АНАНОВА.

В Арсеньеве мотоциклиста арестовали на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. За что и почему мужчина оказался за решеткой? Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Инспекторы ДПС патрулировали трассу Осиновка – Рудная Пристань, когда в поле зрения попал мотоцикл с коляской. Сотрудникам полиции показалось, что водитель транспорта явно с признаками опьянения. Как говорится, оказалось, не показалось.

Управлял мотоциклом 37-летний местный житель. Он, кстати, повиноваться сотрудникам совсем не планировал: пытался сбежать во время составления протокола и причинил телесные повреждения инспектору ДПС, находившемся при исполнении должностных обязанностей. Чтобы утихомирить дебошира, полицейские применили наручники и физическую силу.

Мужчину доставил ив полицию, где в отношении, кстати, ранее судимого приморца, специалисты составили протокол по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. Тот факт, что водитель был пьян, подтвердила медицинская экспертиза.

Что касается применения силы в отношении сотрудника, то материалы направлены в следственные органы следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ. Мужчина либо заплатит штраф, либо лишится свободы на срок до пяти лет.

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