Стало плохо: во Владивостоке сотрудники ДПС спасли женщину с трехмесячным ребенком

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке инспекторы ДПС помогли женщине с грудным ребенком, которой стало плохо за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

История развернулась на Выселковой, 54. Наряд ДПС патрулировали маршрут, когда их внимание привлек Honda Fit. За рулем находилась девушка, которая в панике просила прохожих о помощи – вызвать скорую.

Один из полицейских, Эрнест Саркисян, подошел к авто и сразу же понял, что ситуация критическая.

- Речь была несвязная, понял, что колики по всему телу и просила помочь ей. Я откинул спинку сиденья, чтоб женщина находилась в положении лежа, пощупал пульс , он был учащенным, я говорил с ней, успокаивал, объяснял, что поможем, не бросим в беде, - рассказал инспектор ДПС.

Помимо водителя в салоне авто находился еще один пассажир – трехмесячный малыш. Ребенок плакал, лейтенанта полиции Евгений Москвичев успокаивал грудничка, а капитан полиции Андрей Ерпылев вызывал скорую помощь и одновременно пытался дозвониться до родственников женщины. Все они уже были готовы к тому, что автомобилистку отвезут в медучреждение, так как было очевидно, что ей срочно требуется экстренная помощь.

Тогда в потоке Эрнест Саркисян заметил карету скорой, которую и остановил. Медики незамедлительно начали оказывать неотложную помощь пострадавшей. По итогу, если бы не своевременные действия сотрудников полиции, проезжающая мимо бригада медиков, то все могло бы обернуться иначе.

Женщине удалось помочь, госпитализация не потребовалась, семья героини этой истории поблагодарила сотрудников полиции и неравнодушных граждан, которые оказались в нужное время в нужном месте.

- Вчера ехала за рулем с трехмесячной малышкой, в районе Выселковой мне стало резко плохо, онемела сначала одна рука, потом вторая, далее стал неметь язык…потом попросила людей вызвать скорую помощь, за что им огромное спасибо. Ребята из краевого ГИБДД остановили первую проезжавшую карету скорой помощи, они оказали мне первую помощь, позвонили родственникам, дождались, пытались успокоить малышку, так как я была не в состоянии. Спасибо всем, кто остался неравнодушным и помог мне в этой ситуации.

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