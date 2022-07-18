Абитуриенты из Приморья могут отправить документы для поступления по почте

В Приморье абитуриенты смогут отправить документы для поступления в вуз по почте. Фото: пресс-служба АО «Почта России».

В этом году приемные кампании в большинстве российских вузов продлятся по 27 июля. Выпускники школ Приморского края могут направить документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России. Это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

Как рассказали в пресс-службе компании, для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS, которое принимают в любом почтовом отделении края. Во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Находке курьер заберет бумаги в удобном для клиента месте и предоставит бесплатную упаковку. Оформить заявку вызова специалиста можно с помощью мобильного приложения или на сайте Почты России. Контрольный срок доставки по городу один день, за пределы региона от трех до шести.

Отправить документы можно также из любого почтового отделения заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Рассчитать стоимость и срок доставки можно на сайте Почты России. Опись вложения легко заполнить онлайн дома и распечатать на принтере. Уведомление о доставке документов в вуз станет юридическим подтверждением их получения учебным заведением.

Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Справка:

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населённых пунктах. Компания сотрудничает более чем с 200 организациями среднего образования и вузами и организует производственную практику для 2 000 студентов ежегодно.

В состав макрорегиона «Дальний Восток» Почты России входят 9 субъектов Российской Федерации: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.

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