Два жителя Приморья вырастили на своих огородах десятки кустов конопли

В Артеме двое мужчин выращивали коноплю в дворах своих домов. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

В Артеме полицейские задержали двух местных жителей, которые культивировали на своих участках наркосодержащие растения. Найти очаги произрастания дурман-травы удалось во время оперативной операции «Мак-2022».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, на улице Туманной во дворе частного дома полицейские обнаружили 45 кустов маньчжурской конопли. По словам 35-летнего хозяина участка, он ее выращивал сугубо для личного пользования.

Еще один факт культивирования запрещенных растений сотрудники МВД выявили на улице Вишневой. Там они изъяли 23 куста и задержали 29-летнего жителя Артема, которого ранее уже штрафовали за употребление наркотиков. За культивирование конопли на обоих мужчин завели уголовные дела.

Сообщить о местах произрастания дикорастущей конопли или о распространении наркотиков можно в ОМВД России по Артему по телефонам: 02 (с мобильного 112), 8 (42337) 4 72 47 (круглосуточно).

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