Трасса Раздольное – Хасан утопает в грязи: власти расторгнут контракт с подрядчиком на ее ремонт

В Приморье власти расторгнут подряд на ремонт трассы Раздольное – Хасан. Фото: АО «Примавтодор».

Из-за невыполнения условий контракта на ремонт трассы Раздольное – Хасан в Приморье договор с подрядчиком будет расторгнут. Организация попадет в список недобросовестных, а восстановлением дороги займется другая компания. Вопрос находится на контроле у главы региона Олега Кожемяко.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ООО «ДСК» неоднократно выносили предписания об организации движения на ремонтируемом участке и соблюдению технологических процессов. Однако проведение ремонта на дороге вызывало массу жалоб со стороны автомобилистов. А последние дожди только усугубили ситуацию.

В связи с этим власти приняли решение расторгнуть контракт с подрядчиком и внести его в перечень недобросовестных организаций. На электронной площадке разместят уведомление о расторжении договора. После этого будет определят нового исполнителя подряда, который и займется восстановлением дороги. По словам губернатора Приморья, сложившаяся ситуация недопустима, упущения есть и со стороны краевого минтранса.

– Мы вплотную занялись ремонтом трассы на Хасан. Только в этом году на эти цели направлено более 600 миллионов рублей и это беспрецедентная сумма. Но, к сожалению, аукцион выиграла компания, не сумевшая справиться с поставлено задачей, что повлекло множество справедливых жалоб от жителей и гостей Приморья.

В социальных сетях жители края публикуют ролики с размытыми грязью дорогами в Раздольном и Хасане, из-за чего там образовываются масштабные пробки. Сильные дожди только усугубили ситуацию и вызвало возмущение автомобилистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ряд дорог Приморья размыло, проезд по ним невозможен

«Примавтодор» опубликовал список затопленных участков (Подробнее...)

Олег Кожемяко пригрозил уголовной ответственностью из-за возможного обрушения мостов в Приморье

Введенный накануне режим ЧС в Приморье расширили до регионального уровня (Подробнее...)

Двухлетний малыш погиб во время схода грязевых масс с сопки в Приморье

Опасный сель сошел на жилые дома в поселке в Приморье, есть пострадавшие (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.