Трасса Раздольное – Хасан утопает в грязи: власти расторгнут контракт с подрядчиком на ее ремонт

В Приморье власти расторгнут подряд на ремонт трассы Раздольное – Хасан. Фото: АО «Примавтодор».
Из-за невыполнения условий контракта на ремонт трассы Раздольное – Хасан в Приморье договор с подрядчиком будет расторгнут. Организация попадет в список недобросовестных, а восстановлением дороги займется другая компания. Вопрос находится на контроле у главы региона Олега Кожемяко.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ООО «ДСК» неоднократно выносили предписания об организации движения на ремонтируемом участке и соблюдению технологических процессов. Однако проведение ремонта на дороге вызывало массу жалоб со стороны автомобилистов. А последние дожди только усугубили ситуацию.
В связи с этим власти приняли решение расторгнуть контракт с подрядчиком и внести его в перечень недобросовестных организаций. На электронной площадке разместят уведомление о расторжении договора. После этого будет определят нового исполнителя подряда, который и займется восстановлением дороги. По словам губернатора Приморья, сложившаяся ситуация недопустима, упущения есть и со стороны краевого минтранса.
– Мы вплотную занялись ремонтом трассы на Хасан. Только в этом году на эти цели направлено более 600 миллионов рублей и это беспрецедентная сумма. Но, к сожалению, аукцион выиграла компания, не сумевшая справиться с поставлено задачей, что повлекло множество справедливых жалоб от жителей и гостей Приморья.
В социальных сетях жители края публикуют ролики с размытыми грязью дорогами в Раздольном и Хасане, из-за чего там образовываются масштабные пробки. Сильные дожди только усугубили ситуацию и вызвало возмущение автомобилистов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ряд дорог Приморья размыло, проезд по ним невозможен
«Примавтодор» опубликовал список затопленных участков (Подробнее...)
Олег Кожемяко пригрозил уголовной ответственностью из-за возможного обрушения мостов в Приморье
Введенный накануне режим ЧС в Приморье расширили до регионального уровня (Подробнее...)
Двухлетний малыш погиб во время схода грязевых масс с сопки в Приморье
Опасный сель сошел на жилые дома в поселке в Приморье, есть пострадавшие (Подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.