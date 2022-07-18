Волонтеры из разных стран устремились во Владивосток на «Дети Азии»

Международные игры «Дети Азии» начнутся во Владивостоке 27 июля. Фото: Милана СОКОЛ

С 15 июля в Приморский край начали приезжать волонтеры VII Международных игр «Дети Азии». Из субъектов России и других стран сюда стягиваются самые активные и энергичные молодые люди, которые будут задействованы для встреч и сопровождения делегаций и участников на спортивных объектах, транспорте, пунктах питания, в работе со СМИ, на информационных стойках и с аккредитацией.

Всего на играх будут работать около 1000 волонтеров. Каждого обеспечат брендированной экипировкой и питанием, а иногородним добровольцам предоставят место проживания и трансфер до удаленных объектов.

Как сообщала «Комсомольская правда – Владивосток» ранее, столь масштабные соревнования здесь пройдут впервые. Кроме того, провести такие игры невозможно без вложений в спортивную инфраструктуру города. На МедиаСаммите 2022 Жан Кузнецов рассказал, что делегации будут принимать девять спортивных сооружений – комплекс «Фетисов Арена», учебно-спортивный центр «Олимпиец», стадион «Динамо», спорткомплексы «Молодежный» и «Юность», водно-спортивная станция ЦСКА, центральная площадь города, кампус Дальневосточного федерального университета и Центр физической культуры и спорта в Артеме. Каждый из этих объектов уже готов к встрече спортсменов.

Корреспонденты «Комсомольской правды» тоже записались волонтерами, чтобы приобщиться к самому долгожданному международному мероприятию. Будем освещать игры с мест событий специально для наших читателей!

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