Вот бы не вляпаться: на главной трассе во Владивостоке завалилась бетономешалка

Наш корреспондент успела сфотографировать машину. Фото: Милана СОКОЛ

Бетономешалка упала на бок на дороге в районе станции Океанской во Владивостоке утром, 18 июля. Наш корреспондент успела сфотографировать машину и рядом стоящего с ней водителя. Автомобиль завалился, из рамы грузовика на асфальт выпало стекло.

Как выяснилось, в загадочном ДТП участвовал муниципальный автобус, который двигался в сторону пригорода.

Столкнулись Honda CR-V и Toyota Prius. Фото: Социальные сети

Отметим, утром в приморской столице еще одна авария (с не менее загадочными обстоятельствами) сковала объездную трассу Седанка – Патрокл. Там столкнулись Honda CR-V и Toyota Prius. Пострадал один человек.

Из-за происшествия создалась пробка, протянувшаяся в обе стороны движения. В городском ГАИ пояснили, что в полдень движение на трассе открыли.

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