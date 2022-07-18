Вот бы не вляпаться: на главной трассе во Владивостоке завалилась бетономешалка

Наш корреспондент успела сфотографировать машину.
Фото: Милана СОКОЛ
Бетономешалка упала на бок на дороге в районе станции Океанской во Владивостоке утром, 18 июля. Наш корреспондент успела сфотографировать машину и рядом стоящего с ней водителя. Автомобиль завалился, из рамы грузовика на асфальт выпало стекло.
Как выяснилось, в загадочном ДТП участвовал муниципальный автобус, который двигался в сторону пригорода.
Столкнулись Honda CR-V и Toyota Prius.
Фото: Социальные сети
Отметим, утром в приморской столице еще одна авария (с не менее загадочными обстоятельствами) сковала объездную трассу Седанка – Патрокл. Там столкнулись Honda CR-V и Toyota Prius. Пострадал один человек.
Из-за происшествия создалась пробка, протянувшаяся в обе стороны движения. В городском ГАИ пояснили, что в полдень движение на трассе открыли.
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