Жителя Приморья спасли из горящего дома

При пожаре в частном доме в Приморье пострадал мужчина.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В воскресенье, 17 июля, спасателям поступил тревожный звонок о возгорании частного дома в Михайловском районе Приморья. Уже через пять минут на месте происшествия работали пожарные расчеты.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все произошло днем в селе Осиновка, где пламя охватило крышу и веранду дома. Из-за дыма и других факторов горения пострадал 45-летний мужчина, который оказался внутри. Ему оказали первую помощь и передали врачам скорой.
Спасатели вскоре потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливается.
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