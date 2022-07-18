Жителя Приморья спасли из горящего дома

При пожаре в частном доме в Приморье пострадал мужчина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 17 июля, спасателям поступил тревожный звонок о возгорании частного дома в Михайловском районе Приморья. Уже через пять минут на месте происшествия работали пожарные расчеты.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все произошло днем в селе Осиновка, где пламя охватило крышу и веранду дома. Из-за дыма и других факторов горения пострадал 45-летний мужчина, который оказался внутри. Ему оказали первую помощь и передали врачам скорой.

Спасатели вскоре потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливается.

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