Занесло на мокрой дороге: бетономешалка врезалась в автобус и перевернулась во Владивостоке

Перед падением Nissan Diesel задел проезжавший в попутном направлении автобус. ФОТО: ТК Автогарант

Водитель бетономешалки Nissan Diesel уходил от столкновения с резко затормозившей автомашиной перед аварией. Как рассказали очевидцы, грузовик занесло на мокрой дороге, водитель потерял контроль над авто, и тот перевернулся.

Перед падением Nissan Diesel задел проезжавший в попутном направлении автобус. Никто из людей не пострадал. ДТП оформили по европротоколу.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала, что бетономешалка завалилась на дороге в районе станции Океанской во Владивостоке утром, 18 июля. Наш корреспондент успела сфотографировать машину и рядом стоящего с ней водителя.

Хронология:

Вот бы не вляпаться: на главной трассе во Владивостоке завалилась бетономешалка

ДТП с участием бетономешалки произошло утром в приморской столице (подробнее)

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