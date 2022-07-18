Новый фильм о «Земле леопарда» покажут в книжном магазине во Владивостоке

В книжном магазине во Владивостоке покажут короткометражку «Земля леопарда. 10 лет». Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Специальный показ короткометражного фильма «Земля леопарда. 10 лет» состоится 20 июля в книжном магазине «Игра слов» на Партизанском проспект, 44. Картину смогут увидеть жители и гости Владивостока.

Как рассказали в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда», национальный парк создали в 2012 году для спасения от вымирания дальневосточного дикой кошки, которая является самой редкой на планете. Документальная картина расскажет об успешной работе по спасению уникального хищника.

Увидеть фильм смогут все желающие. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Фильм представит режиссер и ведущий специалист по связям с общественностью национального парка Даниил Гончаров. После показа для зрителей прозвучит лекция о дальневосточном леопарде и других представителях фауны южного Приморья.

Премьера картины прошла 7 июля в кинотеатре «Черемушки» во Владивостоке, а онлайн-релиз запланирован на 1 августа. Также картину можно будет посмотреть в эфире 8 канала.

ФГБУ «Земля леопарда» выражает благодарность книжному магазину «Игра слов» за сотрудничество. Специальный показ состоится в 19:00. Вход свободный.

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