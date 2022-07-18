«Земля леопарда» временно не доступна для туристов

Часть маршрутов национального парка недоступны. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье уже неделю продолжаются дожди. Ненастная погода привела к повышению уровня рек и подтоплению на маршрутах национального парка «Земля леопарда». Затопило дорогу Барабаш – Приморский, по которой сейчас не может проехать ни одна машина. Об этом рассказали в учреждении.

Из-за ливней в заповеднике «Кедровая падь» временно недоступны маршруты «Шагами заповедей» и «К сердцу Кедровой пади». Также в ближайшие дни нельзя забронировать номер в хостеле «Кедровая падь».

Поврежденные стихией деревья. Фото: Ольга ГУТМАНН, ФГБУ «Земля леопарда»

Вышедшая из берегов река перекрыла проход к тропе «Логово леопарда», а небольшие подтопления не позволяют пройти по «Семиверстке».

Открытым остается центральный туристический маршрут «Тропой леопарда», но сотрудники отдела туризма настоятельно призывают надеть резиновые сапоги и дождевик, прежде чем отправляться туда. Отель «Центральная усадьба» в селе Барабаш работает в штатном режиме и готов принимать гостей.

Перед посещением остальных маршрутов ФГБУ «Земля леопарда» просит узнавать дополнительную информацию об их доступности по телефону отдела туризма +7 902 523 95 53.

Если вскоре уровень реки понизится, то об открытии маршрутов обязательно сообщат.

Река Барабашевка. Фото: Ольга ГУТМАНН, ФГБУ «Земля леопарда»

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