Рев мотоциклов услышат даже во Владивостоке: рассказываем о предстоящем чемпионате России по спидвею

Соревнования соберут профессиональных гонщиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

19 и 21 июля на стадионе имени С. П. Шевченко в Уссурийске пройдет командный чемпионат России по спидвею. В эти дни вся 400-метровая трасса будет принадлежать участникам владивостокского «Востока» и «Башкирии» из города Октябрьский.

Для команды Владивостока текущий сезон проходит успешно. На момент с 25 мая по 18 июля «Восток» сразился с «Мега-Ладой», дважды с «Турбиной», и одержал над ними победу. Состав «Востока»: Григорий Лагута, Сергей Логачев, Павел Лагута, Марк Карион, Виталий Котляр, Никита Коровко, Денис Башмаков. В командном чемпионате России 2022 им еще предстоит дважды столкнуться с «Башкирией» и провести повторный мотозабег с «Мега-Ладой».

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что из-за санкций отстранили от международных соревнований чемпиона мира по спидвею Артема Лагуту из Приморья. Некоторые польские спортивные клубы полностью отказались от сотрудничества с гонщиками из России и Республики Беларусь.

СПРАВКА КП

Спидвей – (speedway – скоростная дорога), вид мотоциклетного спорта, мотогонки на гаревых треках, а также по ледяной дорожке стадиона. Главное отличие от мотокросса или мотогонок – овальная трасса длиной от 260 до 400 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпиона мира по спидвею Артема Лагуту из Приморья отстранили от международных соревнований

А с гонщиком из Уссурийска Виталием Котляром польский спидвейный клуб и вовсе разорвал контракт (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.