Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток18 июля 2022 7:11

Вокруг полиция, скорая, альпинисты: что творится на Некрасовском путепроводе во Владивостоке в эти минуты

Машины служб подъехали со стороны Первой Речки
Арина Левадняя
Мужчина стоит со стороны Первой Речки, балансируя на ограждении. ФОТО: dpskontrol_125rus

Мужчина стоит со стороны Первой Речки, балансируя на ограждении. ФОТО: dpskontrol_125rus

В социальных сетях появилась информация, что на Некрасовском путепроводе во Владивостоке стоит полиция и скорая помощь. Очевидцы сообщают, поводом для такого собрания стал мужчина, который забрался на ограждения моста.

Человек зашел на сооружение со стороны Первой Речки и сейчас балансирует на ограждении. Источники «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что парень молодого возраста. Сейчас помимо экипажей разных служб на месте работают альпинисты.

Жители Владивостока негативно отреагировали на поступок земляка. Они считают, что он либо устроил показательные выступления, либо же снимает ролик для социальных сетей.

Обновление на 17:20:

В Telegram-канале @dpskontrol_125rus написали, что молодой человек слез с ограждений. Сам или с чьей-либо помощью, не уточнили.

Автомобили скорой помощи. ФОТО: dpskontrol_125rus

Автомобили скорой помощи. ФОТО: dpskontrol_125rus

Обновление на 17:34:

В ближайшее время мужчина отправится на диагностику в Краевую клиническую психиатрическую больницу на улице Шепеткова, рассказали источники издания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.