Вокруг полиция, скорая, альпинисты: что творится на Некрасовском путепроводе во Владивостоке в эти минуты

Мужчина стоит со стороны Первой Речки, балансируя на ограждении. ФОТО: dpskontrol_125rus

В социальных сетях появилась информация, что на Некрасовском путепроводе во Владивостоке стоит полиция и скорая помощь. Очевидцы сообщают, поводом для такого собрания стал мужчина, который забрался на ограждения моста.

Человек зашел на сооружение со стороны Первой Речки и сейчас балансирует на ограждении. Источники «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что парень молодого возраста. Сейчас помимо экипажей разных служб на месте работают альпинисты.

Жители Владивостока негативно отреагировали на поступок земляка. Они считают, что он либо устроил показательные выступления, либо же снимает ролик для социальных сетей.

Обновление на 17:20:

В Telegram-канале @dpskontrol_125rus написали, что молодой человек слез с ограждений. Сам или с чьей-либо помощью, не уточнили.

Автомобили скорой помощи. ФОТО: dpskontrol_125rus

Обновление на 17:34:

В ближайшее время мужчина отправится на диагностику в Краевую клиническую психиатрическую больницу на улице Шепеткова, рассказали источники издания.

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