Теперь только вплавь: как выглядит популярный пляж столицы Приморья после дождей

Пирс тоже пострадал. Фото: Telegram-канал @vtoryak.vdk

В Приморье после затяжных дождей, которые обрушились на разные районы, затопило парк имени Лазо на Санаторной. Жители города делятся атмосферными кадрами в социальных сетях, на них – затопленная территория, столики и стулья, уютно расположенные прямо в лужах, и снесенный в сторону от берега деревянный пирс.

Территорию рядом с кафе изрядно затопило. Фото: Telegram-канал @vtoryak.vdk

Напомним, что этот парк культуры и отдыха стал победителем прошлогоднего голосования за объекты благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда». Он был открыт еще в 1941 году, естественно, что спустя годы территория снова нуждается в преображении. Как рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока, так как объект сложный по своим размерам и коммуникаций, для отдыхающих жителей и гостей города на летний период работы проводят поэтапно. Но пока же территория выглядит удручающе.

Пляж и парк утопают в лужах. Фото: Telegram-канал @vtoryak.vdk

У властей на Санаторную большие планы. Мэр Владивостока Константин Шестаков отмечает, что парк всегда был одним из самых удобных мест отдыха на побережье:

– К сожалению, со временем поводов приезжать сюда становилось все меньше. Очень хочется, чтобы парк, близкий для меня и для многих жителей Владивостока, стал комфортным и современным местом отдыха для всей семьи с хорошим пляжем. Для этого есть все шансы.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», от удара стихии пострадали и другие общественные площадки в городе. Так, на набережной Цесаревича в воде оказалось много мусора. Сейчас акваторию в срочном порядке чистят. Однако по сравнению с тем, что непогода учинила в Ольгинском и других районах, это мелочи. Во время схода грунта на дома в поселке Тимофеевка погиб двухлетний малыш.

Щит теперь в море. Фото: Telegram-канал @vtoryak.vdk

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