В Приморье отправили в СИЗО водителя, который в пьяном виде насмерть сбил женщину

В Приморье пьяный водитель сбил насмерть женщину и отправился в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме суд избрал меру пресечения местному жителю, который на своем внедорожнике совершил смертельное ДТП. Сев пьяным за руль, он насмерть сбил женщину.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, 17 июля водитель Suzuki Escudo на улице Лазо совершил наезд на местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась, а виновника происшествия задержали полицейские.

С учетом позиции прокурора, Артемовский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

Напомним, что недавно в Приморье водитель Land Cruiser насмерть сбил пенсионерку. Все произошло в Находке на Пограничной, когда 60-летний водитель джипа ехал со стороны Мичурино.. В этот момент на дорогу неожиданно вышла женщина, которую он сбил. От полученных травм 66-летняя пострадавшая скончалась до приезда врачей. Полицейские выяснили, что жительница Находки переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости «зебры».

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