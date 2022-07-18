«Не ходите, дети, в Баневурово гулять»: нечто странное заметил приморец на карте в Уссурийске

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Загадочные и мистические вещи всегда привлекают внимание людей. На этот раз речь идет об одном из сел в Уссурийском городском округе. Приморцы заметили, что на карте неподалеку от Баневурово на поле как будто прорисованы странные узоры. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Необычное явление заметил подписчик популярного в Уссурийске сообщества «Марк Чернослив». Приморец максимально, на сколько это возможно, приблизил карту и увидел незамысловатые узоры на полях.

Конечно же, все это сразу же привлекло внимание общественности. Ролик с приближенным участком на карте сразу же стал вирусным и облетел социальные сети. Между тем, местные жители сообщают, что это - изображение креста. По их словам, ему «уже сто лет и все об этом знают». Существует даже некая история, видимо связанная с появлением изображения на земле. Однако в комментариях раскрывать секреты загадочного места не торопятся.

- Можете почитать историю про Виталия Баневура (герой Гражданской войны на Дальнем Востоке - прим.ред.) и все узнаете, - пишут уссурийцы.

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