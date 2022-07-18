Приморец погиб в попытках переплыть озеро в Уссурийске

Фото: Владислав КОМЯКОВ.

Печальная новость облетела Уссурийский городской округ. На известном здесь озере найдено тело мужчины. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло на «Солдатском» озере. В понедельник, 18 июля, здесь обнаружили тело мужчины, который утонул еще в воскресенье. Следком уже проводит проверку по факту произошедшего.

Все, что пока известно, – 36-летний приморец планировал переплыть водоем. Доплыв до середины, силы внезапно покинули мужчину. Вернуться назад или до конца довести задуманное ему уже не удалось – он утонул.

Место происшествия уже осмотрели специалисты, они же и установят все обстоятельства случившегося.

Напомним, не так давно трагедия потрясла Находку. Там утонула девочка, и тоже на озере. На котором, кстати, купание запрещено. Девочка отдыхала с подружкой, из взрослых - чужой отец. Дети купались на матрасе, с которого погибшая и упала. Вот только плавать ребенок не умел.

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