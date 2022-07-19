Ливни с грозами обрушатся на Приморье 19 июля

Осадки во Владивостоке возможны вечером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 19 июля, в Приморье ожидается небольшой и умеренный дождь, в некоторых районах ливни и грозы. Ветер южный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +17…+29°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного юго-западных направлений. Температура воздуха достигнет +21…+23°C.

В Уссурийске переменная облачность, есть вероятность небольших осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Воздуха прогреется до +24…+26°C.

В Находке преимущественно без осадков, переменная облачность. Слабый ветер восточных направлений. Столбики термометров покажут +23…+25°C.

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